Más de 1.500 docentes debaten en Salta el nuevo rol de la Educación Física en las escuelas

Con un microestadio colmado por más de 1.500 docentes, preparadores físicos y estudiantes avanzados, se puso en marcha la I Jornada Académica Provincial de Educación Física, una iniciativa que reúne a referentes locales y nacionales con un objetivo claro: actualizar las formas de enseñanza en las aulas y redefinir la actividad física como una herramienta estratégica de inclusión y desarrollo social.

Durante el encuentro se abordarán ejes clave como la alfabetización motriz temprana, la revisión del deporte escolar para garantizar que sea inclusivo y la incorporación de las nuevas tecnologías en las clases de gimnasia. Además, la capacitación aborda temas transversales de impacto social como la salud integral, la perspectiva de género y la Educación Sexual Integral (ESI) en el ámbito deportivo.

Las actividades se extienden a lo largo de dos jornadas de intenso trabajo teórico y práctico, realizadas en los campus de la UNSa y la UCASAL mediante talleres, ponencias y mesas de debate. Con este despliegue, la provincia busca jerarquizar la formación docente continua y sentar las bases de una Educación Física moderna, accesible y adaptada a las necesidades reales de los estudiantes en cada rincón del territorio salteño.

El acto de apertura en el Micro Estadio Delmi estuvo encabezado por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales junto a la coordinadora provincial de Educación Física, María Fernanda Ten; el subsecretario de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional, Julio Corimayo; la Coordinadora General de Modalidades, Agustina Lemetre; el director de Educación Física y Deportes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) Dario Barrios; y el director de la Escuela Universitaria de Educación Física de la Universidad Católica Argentina de Salta (UCASAL), John Heiman. Acompañaron el evento rectores y directores de las instituciones de educación superior allí presentes.