Salta reconoció la trayectoria de tres referentes de la cultura provincial

El Gobierno de la Provincia de Salta otorgó el Reconocimiento al Mérito Artístico a Víctor Eduardo Haquin Bosch, Carlos Alfredo Vargas y Sergio Uñates, en reconocimiento a sus trayectorias y contribuciones al desarrollo y la preservación del patrimonio cultural salteño.

Las distinciones fueron formalizadas mediante los decretos provinciales N.º 641/26, N.º 642/26 y N.º 628/26, correspondientes a cada uno de los artistas y sus respectivas disciplinas.

Víctor Eduardo Haquin Bosch fue distinguido por su labor en las danzas folclóricas; Carlos Alfredo Vargas, por su trayectoria como creador plástico; y Sergio Uñates, por su desempeño como intérprete de música.

El Reconocimiento al Mérito Artístico constituye una distinción institucional destinada a poner en valor el trabajo y la trayectoria de quienes contribuyen al fortalecimiento de la cultura provincial desde diferentes expresiones artísticas.

A través de estas distinciones, el Estado provincial destaca la importancia de la danza, las artes plásticas y la música como manifestaciones que forman parte de la identidad salteña, transmiten la memoria colectiva y enriquecen la vida cultural de la comunidad.

De esta manera, la Provincia reafirma el valor de sus artistas y reconoce su aporte a la continuidad y el fortalecimiento del patrimonio cultural de Salta.