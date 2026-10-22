Se coordinaron acciones preventivas en los departamentos de La Caldera y Gral. Güemes

El Comité de Emergencia Climática de la Provincia realizó un nuevo encuentro regional en La Caldera, para articular estrategias de prevención ante eventuales contingencias climáticas y fortalecer los mecanismos de respuesta entre la Provincia y los municipios de los departamentos de La Caldera y General Güemes.

Durante la jornada se brindaron detalles sobre el protocolo de acción que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de manera conjunta con los municipios que pudieran verse afectados por situaciones climáticas adversas en los próximos meses.

Se brindó un panorama de la realidad de la región frente a los eventos climáticos, antecedentes y competencia de organismos de respuestas.

El presidente del Comité de Emergencia Climática y ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, destacó el trabajo articulado junto a los municipios, legisladores y los ministerios de Seguridad y Salud Pública para proteger a los salteños.

Asimismo, valoró la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de mantener este comité de forma permanente durante todo el año, priorizando la presencia territorial y las tareas preventivas.

El funcionario subrayó que el propósito central de estos encuentros es lograr la máxima organización y coordinación frente a los posibles eventos climáticos adversos. De esta manera, enfatizó que cada actor debe tener su rol claramente definido para asegurar que la respuesta ante las contingencias sea rápida y eficiente.

El Intendente anfitrión de este encuentro regional, Diego Sumbay destacó que, La Caldera como destino turístico, y en este marco la importancia de estar preparados para enfrentar las posibles inclemencias climáticas, para lo que se está trabajando en el protocolo correspondiente.

En tanto el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, expresó “estamos en territorio, en presencia permanente, trabajando mancomunadamente con los intendentes y legisladores de la zona. Tenemos que estar atentos y actuar con prevención, porque la naturaleza siempre sorprende; desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia estamos presentes y a disposición de todos y cada uno de los municipios”.

Asimismo, valoró la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de mantener este comité de forma permanente durante todo el año, priorizando la presencia territorial y las tareas preventivas.

El funcionario subrayó que el propósito central de estos encuentros es lograr la máxima organización y coordinación frente a los posibles eventos climáticos adversos. De esta manera, enfatizó que cada actor debe tener su rol claramente definido para asegurar que la respuesta ante las contingencias sea rápida y eficiente.

El Intendente anfitrión de este encuentro regional, Diego Sumbay destacó que, La Caldera como destino turístico, y en este marco la importancia de estar preparados para enfrentar las posibles inclemencias climáticas, para lo que se está trabajando en el protocolo correspondiente.

En tanto el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, expresó “estamos en territorio, en presencia permanente, trabajando mancomunadamente con los intendentes y legisladores de la zona. Tenemos que estar atentos y actuar con prevención, porque la naturaleza siempre sorprende; desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia estamos presentes y a disposición de todos y cada uno de los municipios”.

En el momento de su presentación, el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez resaltó que es fundamental la labor conjunta y el diálogo entre las áreas que trabajan en la emergencia. “Estamos esperando las previsiones para enero que vamos a conocer en las próximas horas, pero instamos a los municipios a fortalecer las áreas de Defensa Civil de cada municipio para optimizar la tarea que les compete y que los municipios trabajen en conjunto con los organismos de respuestas, como lo son los bomberos, que son los primeros que responden ante una emergencia”.

En tanto la directora General de Emergencia, Gabriela Locuratolo señaló que para la región de la Caldera y Vaqueros se debe estar atentos a las lluvias en los cerros y se pidió prestar especial atención a las alertas tempranas respecto a los fuertes vientos en El Bordo, Campo Santo y Güemes. Además, la funcionaria destacó que las lluvias hasta enero serán dentro de los parámetros normales, según las previsiones hasta el momento.

Encabezó esta reunión regional del Comité de Emergencia Climática su presidente y ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi junto al intendente anfitrión, Diego Sumbay, el intendente Carlos “Kety” Rosso de Gral. Güemes, de Vaqueros, Andrea Salvatierra, de El Bordo, Sergio Copa. Además, los legisladores Luis Gerardo Mendaña, Germán Darío Rallé y Daniel Alejandro Segura.

También estuvieron el secretario de Salud, Martín Monerris, Omar Abdo Esper, Vice Presidente del Ente Regulador de Servicios públicos, el secretario del Interior Javier Diez Villa, la secretaria de Políticas Sociales, Jorgelina Bellgamba, el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, la subsecretaria de Fortalecimiento Sociocomunitario, Josefina Nallar, la directora de Emergencia, Gabriela Locuratolo, entre otros funcionarios provinciales, municipales y de las distintas instituciones regionales.