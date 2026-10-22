Se realizó un encuentro de Deportes Adaptados en plaza España

La Municipalidad de Salta llevó adelante una nueva edición de la Competencia Interescolar de Deportes Adaptados, una propuesta destinada a promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el encuentro entre estudiantes de diferentes instituciones educativas de la ciudad.

La jornada, que se llevó a cabo esta mañana en plaza España, contó con la participación de alumnos del Instituto N.º 8008 Dr. Bernardo Frías, el Colegio Secundario N.º 5024 Sargento Cabral, el Colegio Parroquial San Alfonso y el Colegio N.º 5167 Dr. Miguel Ragone, que compartieron una experiencia deportiva y recreativa a través de distintas disciplinas adaptadas.

Durante el encuentro se desarrollaron competencias de boccia, básquet 3×3, vóley sentado y fútbol para ciegos, actividades que permitieron a los estudiantes experimentar diferentes modalidades deportivas, fortalecer el trabajo en equipo y compartir una jornada de compañerismo y respeto.

«La idea de esta actividad que ya se viene desarrollando digamos hace años, pero en este caso particular la primera vez que hacemos esta muestra y con secundario, así que es como el lanzamiento, por decirlo de alguna manera», dijo la profesora de la Agencia Salta Deportes, Adriana Mondino.

Por su parte, Víctor Ruiz, base y capitán del equipo de la Asociación para Personas con Discapacidades Altas, comentó que es lindo ver estos tipos de eventos para que ayuden a visibilizar lo que es el deporte adaptado. Además explicó que es muy necesario para que se sumen más participantes.

«Me encantó mucho compartir con los chicos y divertirme y eso es lindo, la verdad», dijo Misael Guantay, del colegio Sargento Cabral.

A través de esta iniciativa, el municipio continúa generando espacios que utilizan al deporte como una herramienta de inclusión social, promoviendo valores como la solidaridad, la empatía, el respeto por las diferencias y la participación colectiva.