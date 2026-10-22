Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la Selección argentina

Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar como director técnico de la Selección argentina después de diciembre. El entrenador firmará un contrato por dos años, con renovación automática, con la mira puesta en el Mundial de 2030.

La continuidad del DT se definió luego de un periodo de reflexión y de una reunión con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de la última fecha FIFA. Tras limar las diferencias pendientes, Scaloni dio el visto bueno para seguir al frente del combinado nacional.

Un contrato con la mira puesta en el Mundial 2030

El acuerdo contempla un vínculo inicial hasta 2028, con una cláusula de renovación automática sujeta a la conformidad de ambas partes. De esta manera, el objetivo es que Scaloni permanezca en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2030.

El entrenador asumió en 2018 y, de darse su continuidad hasta el campeonato mundial, completaría al menos doce años al frente de la Selección argentina.

El próximo Mundial tendrá un significado especial para el país, ya que Argentina será una de las sedes del partido inaugural, junto con España, Portugal, Marruecos, Uruguay y Paraguay como países anfitriones del torneo.

Por el momento, la AFA no realizó un anuncio oficial sobre la renovación. El último comunicado relacionado con el tema fue publicado cuando comenzaron las conversaciones entre Scaloni y Tapia.

Se espera que en los próximos días pueda haber una confirmación por parte de la entidad que conduce el fútbol argentino. Otra posibilidad es que el anuncio se concrete durante la próxima fecha FIFA, prevista entre el 9 y el 17 de noviembre, cuando el entrenador estará en el país.

Los amistosos de Argentina para cerrar el año

Mientras se define formalmente su continuidad, Scaloni prepara los últimos compromisos de la Selección argentina en 2026. El equipo disputará dos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre, con el objetivo de seguir evaluando futbolistas y avanzar en el recambio de cara al próximo Mundial.

El primer encuentro será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, con horario todavía por confirmar. Cuatro días después, el martes 17, Argentina se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.