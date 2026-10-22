El Garrahan suma tecnología de punta para tratar el cáncer infantil

El Hospital Garrahan puso en funcionamiento un tomosimulador de última generación, un equipo clave para optimizar y planificar con mayor precisión los tratamientos de radioterapia en niños y adolescentes con cáncer. La incorporación permite ampliar la capacidad operativa del servicio y avanzar hacia un modelo de radioterapia avanzada.

Según explicó Natalia Pinto, jefa del servicio de Radioterapia, "la radioterapia es un tratamiento localizado y guiado por imágenes que requiere que el paciente permanezca en una posición precisa y reproducible". En ese sentido, las imágenes obtenidas en el tomosimulador "constituyen la base para diseñar la planificación del tratamiento", información que luego se utiliza en el acelerador lineal.

La adquisición fue posible gracias a la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el marco del Plan Nacional de Medicina Nuclear. El nuevo equipo se integrará al trabajo del acelerador lineal Elekta Evo, que también está próximo a ser utilizado. Ambos recursos, sumados a la experiencia del personal, posicionan al Garrahan como referente en oncología en Latinoamérica.

El tomosimulador fue utilizado por primera vez en un adolescente con diagnóstico de sarcoma sinovial, a quien se le realizó el estudio de simulación necesario para continuar su tratamiento con mayor precisión. "La diferencia que noté con los otros fue que este es más silencioso, más cómodo y me gustaron las luces de colores", relató el joven.

La incorporación representa además un cambio significativo en la atención: el servicio de Radioterapia podrá realizar de manera autónoma los estudios de tomografía necesarios para la planificación de los tratamientos, sin depender de la disponibilidad de los equipos de Diagnóstico por Imágenes.

El Garrahan, como centro de referencia nacional, atiende al 40% de los niños con cáncer del país y es el único en contar con este tipo de tecnología. La puesta en funcionamiento del nuevo tomosimulador consolida al hospital en una nueva etapa, con tecnología de última generación y como referente de América Latina.