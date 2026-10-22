Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero. Además, le prohibieron salir del país y ordenaron un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes.

El juez federal Lino Mirabelli fue quien dio la resolución y consideró que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación sobre una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en enero de 2020.

El dinero está relacionado con Federico "Fred" Machado, empresario argentino condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos.

También se procesó al contados del exdiputado, Mariano Alejandro Cosentino, como presunto participe necesario del delito, y dispuso un embargo de 700 millones de pesos sobre sus bienes.

Esta causa busca determinar el origen del dinero que Espert recibió a través de una empresa vinculada a Machado.

El exdiputado sostuvo que la transferencia que recibió correspondía a un contrato de asesoramiento profesional con una compañía minera de Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que ese acuerdo habría sido utilizado para justificar el ingreso de fondos de procedencia ilícita.

En agosto, Espert presentó un descargo de 141 páginas ante la Justicia, en el que rechazó las acusaciones y solicitó su sobreseimiento. También aseguró públicamente que la transferencia se realizó mediante una operación bancaria registrada a su nombre.

Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara distintos planteos de la defensa, convalidó la investigación.

La Sala II de ese tribunal revisará el procesamiento del exlegislador, que podrá apelarlo en los próximos días.