Messi llegó a Oviedo con Antonela y fue recibido entre gaitas y una multitud de fanáticos

Lionel Messi llegó este jueves a Oviedo, España, para participar de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, donde será distinguido en la categoría Deportes. El futbolista argentino arribó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y su presencia despertó una gran expectativa entre los seguidores que se acercaron para recibirlo.

El capitán de la Selección argentina aterrizó en Asturias a las 10.25, hora local, y posteriormente se trasladó por carretera hasta Oviedo, donde se alojará en el emblemático Hotel de la Reconquista. En las inmediaciones del establecimiento, numerosos aficionados aguardaban su llegada con la ilusión de saludarlo y conseguir una fotografía o un autógrafo.

La bienvenida tuvo un marcado sello asturiano. Messi y Antonela fueron recibidos al ritmo de las tradicionales gaitas, en medio de muestras de cariño y la emoción de quienes esperaban desde temprano para ver de cerca al campeón del mundo.

Messi se acercó a los fanáticos

A pesar del operativo de seguridad desplegado por su llegada, Messi se tomó unos minutos para interactuar con los seguidores que permanecían frente al hotel.

El futbolista se acercó a los presentes, saludó a los aficionados y firmó camisetas, en una escena que generó entusiasmo entre quienes buscaban llevarse un recuerdo de su encuentro con el astro argentino.

La recepción contrastó con lo ocurrido previamente en el aeropuerto, donde las medidas de seguridad habían limitado las posibilidades de contacto directo con el jugador.

Tras compartir unos instantes con el público, Messi se dirigió hacia el ingreso del Hotel de la Reconquista, donde posó para la tradicional fotografía protocolaria que forma parte de las actividades vinculadas con los Premios Princesa de Asturias.

Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

La presencia del rosarino en España está vinculada con uno de los reconocimientos más destacados del ámbito internacional. Messi fue elegido para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción que reconoce trayectorias y aportes sobresalientes en el mundo deportivo.

Su llegada a Oviedo generó una importante repercusión entre los aficionados, que aprovecharon la oportunidad para demostrarle nuevamente su admiración.

Acompañado por Antonela Roccuzzo, el futbolista se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada previa a la ceremonia, en una ciudad que ya vive el clima de los premios.

La combinación de música tradicional, saludos, autógrafos y fotografías dejó una de las imágenes más destacadas de su arribo a Asturias, donde el argentino será distinguido por su trayectoria en el fútbol mundial.