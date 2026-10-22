Rosario de la Frontera: Condenan a dos pilotos que se estrellaron con 364 kilos de cocaína

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta, integrado de manera unipersonal por la jueza Gabriela Catalano, condenó a 10 años de prisión a dos pilotos que, el 4 de noviembre de 2025, se estrellaron con una avioneta que transportaba 364 kilos de cocaína desde Bolivia, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera.

La sentencia fue dictada el lunes pasado en el marco de un acuerdo pleno impulsado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano y alcanzó al piloto Juan Pablo Quinteros Peredo y al copiloto Henry Álvaro Mercado Cuajera. Ambos fueron considerados coautores del delito de contrabando de importación de estupefaciente destinados a su comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas y el uso de un medio de transporte aéreo, por rutas aéreas no autorizadas y el aterrizaje en lugares clandestinos.

Además, se dispuso la inhabilitación especial por cinco años para ejercer el comercio y por el doble del tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario público. También se ordenó el decomiso de la avioneta, con matrícula CP-3167, en favor de la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N°3.144 “Capitán Marcelo Lotufo”, con fines didácticos. La identificación de la aeronave no pudo ser rastreada debido a la falta de números de serie en el fuselaje y el motor.

Durante la audiencia de homologación, los pilotos alegaron que habían actuado en una situación de necesidad, debido a la crisis que atraviesa su país. No obstante, reconocieron su responsabilidad penal y prestaron conformidad a los términos del acuerdo, que fue ratificado por la defensa.

La jueza Catalano homologó el acuerdo, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal. En sus fundamentos, coincidió con la fiscalía y destacó la gravedad del delito por la modalidad desplegada. “Aquí estamos en un nivel superior”, dijo y agregó que “la droga podía haber intoxicado a más de dos millones de argentinos”. En cuanto a lo manifestado por los pilotos, sostuvo que solo intentaron justificarse y que era notoria su intención de lucro.

Esta condena se suma a las de los tres hombres que esperaban la llegada de la aeronave para descargar la droga y trasladarla a otro lugar de acopio. El 10 de agosto pasado, el juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy, homologó otro acuerdo pleno y condenó a Julián Darío Mansilla a cinco años y once meses de prisión y a Jonathan Alejandro Gómez a cinco años, ambos como partícipes necesarios. Por su parte, Jorge Alberto Cuellar recibió una pena de cuatro años de prisión como partícipe secundario. En esa oportunidad, también se dispuso el decomiso de una camioneta Chevrolet S10 utilizada para trasladar parte de la droga hasta el paraje donde fue enterrada.

El caso

Al repasar el caso en la audiencia, la auxiliar fiscal Florencia Altamirano explicó que la investigación estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, que intervino a partir de un comunicado de Gendarmería Nacional sobre el accidente de una avioneta ocurrido el 4 de noviembre de 2025 en Rosario de la Frontera.

Indicó que la aeronave se estrelló contra una cortina de arbustos espinosos —conocidos como churquis—, cuando intentaba aterrizar en la finca “El Cóndor o Laguna Negra”, ubicada a la vera de la ruta provincial N°3, a pocos kilómetros del puesto fijo de Gendarmería en El Naranjo.

Al llegar al lugar, los gendarmes encontraron una avioneta blanca y roja, con matrícula CP-3167 y bandera boliviana, parcialmente cubierta de barro e incrustada en la vegetación. En la cabina hallaron rastros de sangre y, en el piso, tres bolsas de arpillera que contenían 136 kilos de cocaína, acondicionados en 42 paquetes con la inscripción “Prada Milano”. También encontraron botellas de gaseosa de procedencia boliviana. A pocos metros había un Volkswagen Gol Trend incendiado.

Al inspeccionar el lugar, los gendarmes hallaron la cédula de una moto que estaba a nombre de Mansilla, una antena satelital y bidones de combustible que, se presume, eran para reabastecer la aeronave.

Al día siguiente, con la presencia del fiscal general y la auxiliar fiscal en el lugar, se supo que Mansilla se había presentado en la comisaría de la localidad de Antillas, donde denunció el robo su vehículo. Al cotejar el dominio, se verificó que se trataba del auto incendiado al lado de la avioneta.

También, personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Salta informó sobre una denuncia que habían recibido días antes y en la que señalaban a Mansilla, Gómez y Cuellar como integrantes de una organización narcocriminal que se dedicaba al transporte de droga en grandes cantidades.

En ese contexto, primero se detuvo a Mansilla y luego a Gómez, quien circulaba en una camioneta Chevrolet S10. Así, se logró el secuestro de otras 5 bolsas con droga, que había sido transportada en la avioneta siniestrada, y que estaban enterradas en un predio cercano al lugar del accidente

Tras desenterrar las bolsas, se verificó que cada una también contenía 42 paquetes de cocaína, con un peso total de 228 kilos. Esta droga presentaba una pureza del 74 %, con una capacidad de producir cerca de 2 millones y medio de dosis, circunstancia que fue resaltada por la fiscalía, dado el poder nocivo del tóxico y su grave afectación a la salud pública.

El procedimiento motivó un gran despliegue de unidades especializadas y operativas, tanto de la Gendarmería Nacional como de la Policía de la Provincia -entre ellas la División Rural- y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a cargo de las tareas de investigación posteriores.

Alrededor de las 19 horas del 5 de noviembre de 2025, un comerciante alertó sobre dos hombres que tenían tonada boliviana, presentaban heridas en sus brazos e intentaban cambiar dólares por pesos. Se trataba del piloto y el copiloto, quienes fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera. Al día siguiente, en Antillas, detuvieron a Cuellar, quien se había refugiado en la casa de una vecina.

Posteriormente se determinó que el siniestro de la avioneta se produjo por una mala elección y señalización del lugar de aterrizaje. Ello generó que los pilotos perdieran el control de la aeronave y se estrellaran contra los arbustos, previo embestir el auto de Mansilla, quien alcanzó a ser rescatado por sus amigos, cuando el vehículo se incendió.

En relación al origen de la avioneta, se pudo establecer que despegó del aeropuerto Germán Quiroga Guardia, en el municipio boliviano de San Borja, y que la carga de la droga se efectuó en una escala en la provincia boliviana de Wernes.