Libertad condicional para uno de los homicidas del padre Martearena

Uno de los condenados a prisión perpetua por el homicidio del sacerdote Ernesto Martearena obtuvo la libertad condicional, pese a la oposición de la Fiscalía y de la familia del religioso. Se trata de Santos Marcelo Castillo, quien lleva cumplidos 25 años de la pena impuesta por el crimen.

La decisión fue adoptada por el juez de Ejecución y Detenidos de 1ª Nominación, Rodolfo Quinteros, luego de una audiencia en la que se analizaron los argumentos de las partes. Al finalizar, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, a cargo de la Unidad de Ejecución Penal y Control de Condena, anticipó que el Ministerio Público Fiscal recurrirá la resolución.

La oposición de la Fiscalía

Durante la audiencia, Ramos Ossorio manifestó su rechazo al pedido de libertad condicional. Si bien reconoció que Castillo cumplió 25 años de la condena, sostuvo que los informes psicológicos incorporados al expediente no resultaban favorables.

Según planteó el fiscal, el condenado no reconoce la pena como una consecuencia de sus propios actos, sino que la considera una imposición “extensa e injusta”. Para la Fiscalía, esta circunstancia constituye un elemento relevante al momento de evaluar la posibilidad de acceder al beneficio.

Ramos Ossorio también señaló que durante el cumplimiento de la condena Castillo registró antecedentes de mala conducta y distintas sanciones disciplinarias, entre ellas una vinculada con la tenencia de un arma blanca.

Con esos argumentos, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que no se otorgara la libertad condicional.

La familia del padre Martearena también se opuso

Durante la audiencia estuvieron presentes sobrinas del sacerdote, quienes participaron en representación de la familia de Ernesto Martearena.

Las familiares también expresaron su oposición al pedido de libertad condicional presentado por Castillo y acompañaron la postura de la Fiscalía respecto de la situación del condenado.

Pese a los planteos realizados por el Ministerio Público Fiscal y por la familia de la víctima, el juez Rodolfo Quinteros resolvió conceder el beneficio de la libertad condicional.

El Tribuno