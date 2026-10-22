Caso Thiago: le otorgaron prisión domiciliaria a la madre del niño de dos años asesinado

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de revisión de prisión preventiva de una mujer de 19 años como autora del delito de homicidio agravado por el vínculo y un hombre de 32 años como autor del delito de homicidio agravado por alevosía, en perjuicio de un hombre de 2 años.

El juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, tras escuchar los argumentos esgrimidos por las partes, resolvió conceder la prisión domiciliaria a la mujer y dictó la prisión preventiva del hombre imputado, con la posibilidad de que presente un domicilio verificable para que pueda acceder a similar beneficio.

El magistrado, al fundamentar su resolución, sostuvo que las omisiones atribuidas a la mujer, podrían ser culposas.

Durante la audiencia, el fiscal Espilocín manifestó su oposición al pedido y tras conocer la resolución, manifestó que recurrirá la misma.

Cabe recordar que el pasado 25 de junio, el juez Leonardo Feans dictó la prisión preventiva de ambos imputados y en septiembre, el juez Ignacio Colombo rechazó el pedido de sobreseimiento de madre del menor.

La investigación se inició a partir de la muerte del niño, ocurrida el pasado 22 de junio. Esa noche fue llevado por su madre al hospital Papa Francisco y, ante la gravedad de su estado, fue derivado en código rojo al hospital Materno Infantil, donde arribó sin signos vitales.

Según la hipótesis fiscal, al hombre de 32 años se le atribuye haber provocado la muerte del niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la mujer de 19 años se le reprocha su conducta omisiva ante lo acontecido.