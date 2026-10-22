El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, formalizó ante la Oficina Judicial de Garantías, la acusación contra Jordan Jonatan Peloc como autor de los delitos de evasión y amenazas con armas, por la que encuentra detenido con prisión preventiva.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Paz sostiene que se reunieron los elementos de convicción necesarios para sostener la acusación contra Peloc por la evasión ocurrida el pasado 4 de abril desde la Alcaidía General de Salta, cuando junto a otro detenido, cortaron uno de los barrotes de la ventana de la celda mediante el uso de una hoja de sierra, escalaron las paredes del establecimiento para llegar a los techos y salieron a la calle.

Mientras el otro detenido fue localizado en las inmediaciones y recapturado, Peloc logró escapar.

El segundo hecho atribuido ocurrió el 8 de septiembre durante un procedimiento policial en la zona oeste de la ciudad de Salta. Según la acusación, Peloc conducía un automóvil Citroën C4 cuando efectivos policiales intentaron identificarlo. En esas circunstancias, habría exhibido y apuntado con un arma de fuego hacia los uniformados, para luego retroceder y escapar del lugar.

Respecto a las otras seis personas imputadas en la causa por facilitar su huida y/o mantener su condición de prófugo, entre ellas personas del círculo íntimo de “Camboya”, el fiscal Paz destacó que, a lo largo de la investigación, cinco de ellas alcanzaron acuerdos de juicio abreviado y uno un criterio de oportunidad, subsistiendo la acusación contra Peloc.

Finalmente, Paz destacó que este jueves, en audiencia presidida por la jueza Claudia Puertas, se prorrogó la prisión preventiva de Peloc por 30 días, para concluir en ese término, el control de acusación.