Salud Pública refuerza el trabajo articulado en los valles

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, mantuvo un encuentro de trabajo en la localidad de El Carril con gerentes generales y autoridades sanitarias de hospitales pertenecientes a las zonas sanitarias Oeste 1 y Oeste 2.

La jornada tuvo como eje evaluar el funcionamiento operativo de los servicios, optimizar la cobertura en el interior provincial y coordinar soluciones frente a las distintas demandas sanitarias e infraestructura edilicia.

Entre los puntos centrales se abordaron la implementación de los programas Incluir Salud y SAFESA, el fortalecimiento del uso del Hospital Digital SAFESA para conectar a los hospitales del interior con especialistas de centros de mayor complejidad en la Capital, y la necesidad de visibilizar ante la comunidad las prestaciones que brinda el sistema público.

Mangione remarcó la importancia de la administración de los recursos sanitarios y señaló la fuerte demanda que recae sobre los hospitales públicos, “aumentó un 67% la cantidad de afiliados de obras sociales que se atienden en los hospitales del Estado. Tenemos que comenzar a facturarles como corresponde porque el presupuesto provincial está diagramado prioritariamente para la gente vulnerable, sin empleo y sin cobertura médica”.

Asimismo, ratificó que el abastecimiento de medicamentos e insumos esenciales está garantizado mediante un sistema de trazabilidad específico para la población sin cobertura privada. En materia edilicia y asistencial, el titular de la cartera sanitaria confirmó que avanza la licitación para la construcción del nuevo edificio del hospital de Coronel Moldes. Mientras se desarrollan los trabajos, las internaciones de esa localidad son absorbidas de forma articulada por los nosocomios de El Carril y La Viña, manteniendo en Moldes la guardia y las urgencias.

Además, Mangione proyectó la consolidación de un hospital de urgencias regional en El Carril debido a su ubicación estratégica y ratificó la extensión progresiva de las bases del SAMEC en todo el interior de la provincia.

Durante la reunión, que tuvo como anfitriona a la gerente del Hospital San Rafael, Leonor Rodríguez, participaron responsables de las áreas operativas de El Carril, La Merced, Chicoana, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Cerrillos, San Antonio de los Cobres, Cachi, Molinos, Seclantás y La Poma, junto al director de zona Oeste 1, Fernando Ragil.

La gerente del Hospital San Rafael de El Carril, Leonor Rodríguez, ponderó la implementación del Hospital Público Digital SAFESA, como una herramienta primordial para acortar tiempos porque, permite a los hospitales del interior contar con especialidades de áreas operativas de mayor complejidad en beneficio directo del paciente, evitando las demoras habituales que se tenían para conseguir turnos en centros de la Capital como el San Bernardo o el Oñativia.

Asimismo, destacó el trabajo colaborativo entre las instituciones vecinas ante contingencias edilicias: “Frente a los recursos que a veces son limitados, el apoyo mutuo entre gerentes hace que podamos tener una labor más articulada. En esta ocasión, ante las refacciones necesarias en Coronel Moldes, desde El Carril y La Viña vamos a recibir a los pacientes que requieran internación de esa comunidad”.

Finalmente, el gerente del Hospital Nicolás Pagano de San Antonio de los Cobres, César Alberto Díaz, celebró el anuncio formal de un plan integral de modernización para su establecimiento. La obra contempla refacciones generales y la incorporación de un quirófano y una unidad de terapia intensiva, lo que permitirá elevar la categoría del hospital de nivel de complejidad II a III.

Esta ampliación garantizará una cobertura adecuada a los más de 10.000 pobladores de la Puna salteña y al creciente movimiento industrial vinculado a la minería en la zona.