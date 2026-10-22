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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Nación se comprometió a garantizar las obras de los ramales ferroviarios C14 y C15

Tras una reunión en Buenos Aires entre el gobernador Gustavo Sáenz, empresarios salteños y el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, el Gobierno nacional se comprometió a responder al reclamo provincial sobre el Belgrano Cargas.

Salta Hoy

22 / 10 / 2026

 

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Para el ramal C14 (clave para la minería) se emitirá una adenda que convertirá sus obras en obligatorias dentro de la licitación, mientras que para el ramal C15 (fundamental para el sector agropecuario y el comercio con Bolivia) se gestionará financiamiento internacional.

Aunque el sector productivo valoró el avance, enfatizó la necesidad de plasmar estos acuerdos en documentos oficiales antes de la apertura de ofertas prevista para el 11 de noviembre.

 

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