Nación se comprometió a garantizar las obras de los ramales ferroviarios C14 y C15

Para el ramal C14 (clave para la minería) se emitirá una adenda que convertirá sus obras en obligatorias dentro de la licitación, mientras que para el ramal C15 (fundamental para el sector agropecuario y el comercio con Bolivia) se gestionará financiamiento internacional.

Aunque el sector productivo valoró el avance, enfatizó la necesidad de plasmar estos acuerdos en documentos oficiales antes de la apertura de ofertas prevista para el 11 de noviembre.