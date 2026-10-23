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Vecinos del sur provincial rechazan pagar el peaje hasta que reparen la Ruta 9/34

Habitantes de Rosario de la Frontera y Metán se manifestaron este jueves de manera pacífica en la estación de peaje en Cabeza de Buey, durante aproximadamente dos horas y media.

Salta Hoy

23 / 10 / 2026

 

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Los vecinos rechazan abonar la tarifa debido al pésimo estado de la Ruta Nacional 9/34.

Los usuarios reclaman recuperar el beneficio de exención que tenían con la concesión anterior.

Exigen que no se cobre el peaje hasta que se ejecuten reparaciones concretas en la calzada.

Un conductor damnificado mostró una llanta destruida tras caer en un pozo en la zona de Metán.

Los vecinos advirtieron que repetirán las protestas cada tres días hasta obtener respuestas.

 

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