Patrimonio vivo: Día de las Almas en San Antonio de los Cobres

En diálogo con Radio Salta, Norma Cruz, directora del Museo de San Antonio de los Cobres, detalló las actividades y el profundo arraigo cultural en torno a la conmemoración del Día de las Almas.

Se proyectan dos producciones audiovisuales que documentan el momento íntimo y comunitario en el que las familias se preparan para recibir el regreso de sus seres queridos tras la muerte.

El ritual incluye nueve días de novena, el armado de la tradicional mesa de ofrendas con panes de distintas formas (como la paloma que simboliza al Espíritu Santo, la cruz y la escalera para el cielo).

El video mostrará las bebidas, golosinas y la tradición del rezo y comida a compartir denominados "taba", en referencia al hueso de la vaca.

Las actividades centrales se desarrollan hoy en San Antonio de los Cobres, e incluirán una muestra fotográfica y la exhibición de las piezas documentales.

La próxima presentación en Salta será el lunes 26 de octubre, a partir de las 16:30, en la Usina Cultural. La entrada será gratuita con capacidad limitada por lo que se requiere registro previo con este formulario de Google https://forms.gle/mh2zfnER9LfzX9jD7