Presentan el proyecto de la segunda etapa para la remodelación de la terminal de ómnibus

El proyecto de remodelación de la terminal de ómnibus de Salta avanza con detalles sobre lo que será su segunda etapa de transformación.

Actualmente, el edificio cuenta con oficinas en su planta superior que nunca llegaron a habilitarse formalmente.

Con la nueva obra, las boleterías se trasladarán de manera definitiva al primer piso, donde funcionarán junto a nuevas escaleras mecánicas, ascensores y un nuevo puente de conexión.

En tanto, el espacio que hoy ocupan las boleterías será demolido por completo para dar paso a un novedoso paseo gastronómico vidriado.

Este sector comercial permitirá a los usuarios y pasajeros tener una vista directa hacia las dársenas mientras esperan sus servicios.

En cuanto al estacionamiento, el actual sector sin uso ubicado cerca de la ex rotonda de colectivos se convertirá en el nuevo y ampliado estacionamiento con más de dos mil metros cuadrados comerciales.

Desde la Municipalidad confirmaron que los trabajos avanzarán de manera sostenida y garantizan que el funcionamiento habitual de la terminal no se detendrá durante el desarrollo de las obras.