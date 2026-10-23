Médicos reclaman protección: Violenta agresión a una médica en el Hospital Papa Francisco

Una médica del Hospital Papa Francisco sufrió una doble fractura de maxilar superior derecho tras ser brutalmente golpeada por la hija de un paciente internado.

El hecho ocurrió el martes 20 de octubre al mediodía, en un área de acceso restringido del primer piso del nosocomio.

Por Radio Salta el gerente del hospital, el Dr. Rodrigo Maroni, explicó que el episodio se desencadenó el lunes pasado luego de que la agresora, hija de un paciente internado por un cuadro respiratorio, manifestara su disconformidad porque no se le otorgó un segundo parte médico.

Maroni repudió enérgicamente el hecho y cuestionó la falta de custodia policial permanente en el establecimiento, señalando que la agresora no fue puesta en custodia a pesar de los testigos presenciales y de los antecedentes con los que cuenta.

Desde la dirección del hospital, Maroni manifestó nuevamente su profunda preocupación por la reiteración de conductas violentas hacia el personal de salud y confirmaron que la médica agredida se encuentra contenida y en buen estado general, a pesar del impacto emocional.

Finalmente comentó que la mujer agresora tiene prohibido el ingreso al Papa Francisco y que su familiar internado fue trasladada a otro nosocomio.

Cronología de los hechos, según la versión oficial

Todo comenzó el pasado lunes, cuando un hombre ingresó a internación en el nosocomio.

Al día siguiente su hija acudió a solicitar el parte médico correspondiente, el cual le fue negado inicialmente por la profesional a cargo.

Ante esta situación, tras la intervención de la esposa del paciente y una fuerte discusión con momentos de tensión, intervino personal de seguridad privada y la policía.

En ese momento no se radicaron denuncias formales y la médica se negó a trasladarse a la dependencia policial.

Sin embargo, la tensión continuó escalando cuando la hija del internado radicó una denuncia en la dependencia policial alegando haber sido agredida físicamente por la médica.

Esto motivó a la Justicia a dictar medidas restrictivas de acercamiento para ambas partes.

Posteriormente, el miércoles por la tarde, la propia médica formalizó una denuncia en la comisaría de San Lorenzo.

Aseguró haber sido golpeada por la mujer de 36 años, presentando un informe médico que constata una lesión a la altura del pómulo.

Ante este escenario con versiones cruzadas, la Justicia intervino dictando una medida de mediación obligatoria tanto para la médica como para la familiar del paciente.

Las autoridades judiciales buscan esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.