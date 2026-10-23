Preocupante estadística: Salta incrementa la cantidad de víctimas fatales

[Foto gentileza Informate Salta]

Anoche a las 21:30 ocurrió un choque frontal entre un automóvil Fiat Siena y una motocicleta de 110 cc, en el acceso sur de la ciudad de Tartagal, sobre la Ruta Nacional 34.

De manera instantánea perdió la vida el motociclista de 36 años.

Viajaba acompañado por un menor de 16 años, quien resultó herido y se encuentra internado en el hospital zonal con diagnóstico de politraumatismo, escociariones y luxación de rodilla y tobillo.

Se pudo conocer que los motociclistas no llevaban puesto el casco protector.

La víctima de 36 años tenía residencia en la ciudad de Tartagal.

El test de alcoholemia al conductor del auto de 51 años resultó negativo.

A este lamentable hecho, se le suma el ocurrido en la tarde de este jueves alrededor de las 13:00 a la altura del ingreso a Cobos, sobre la Ruta Nacional 9.

Un hombre de 37 años, con domicilio en la capital salteña, fue atropellado por un utilitario cuando intentaba cruzar imprevistamente la cinta asfáltica, según lo relatado por el conductor del vehículo.

Hasta el momento se contabilizan en octubre 13 víctimas fatales. De esta manera suman 108, las personas fallecidas en la provincia en lo que va del año, mientras que el año pasado se registraron 130 muertes, según las cifras brindadas por el Ministerio de Seguridad de Salta.