Una historia digna de escucharse mil veces
Nació en Recoleta, Buenos Aires, adoptó a 7 hermanitos santiagueños y ayuda a comunidades originarias salteñas.
Salta Hoy
23 / 10 / 2026
Se trata de la vida y la historia de Diego Bustamante, fundador de la ONG Patapila que lleva más de 10 años ayudando nutricionalmente a las comunidades más vulnerables.
Bustamante indicó que las comunidades originarias tienen todo tipo de necesidades desde vivienda, salud, educación, alimento y agua potable .
En otro tramo, comentó como fue el momento en que conoció la dura realidad de los 7 hermanos santiagueños que vivían en un rancho en situación de abandono.
La justicia se los quitó a los padres y los alojó en un hogar de acogida. Finalmente los jueces quitaron la patria potestad a los progenitores y el se decidió por la adopción en conjunto .
"Yo quise evitar que los separen y desde hace 7 años viven conmigo en Gualeguay, Entre Ríos", dijo.
Destacó que casi todos los benefactores de la ONG son de Buenos Aires y lamentó el poco aporte de los salteños.
Invitó a todos los interesados a visitar la web de la fundación en www. parapila.org y en Instagram @patapilaok