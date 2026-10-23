Una historia digna de escucharse mil veces

Se trata de la vida y la historia de Diego Bustamante, fundador de la ONG Patapila que lleva más de 10 años ayudando nutricionalmente a las comunidades más vulnerables.

Bustamante indicó que las comunidades originarias tienen todo tipo de necesidades desde vivienda, salud, educación, alimento y agua potable .

En otro tramo, comentó como fue el momento en que conoció la dura realidad de los 7 hermanos santiagueños que vivían en un rancho en situación de abandono.

La justicia se los quitó a los padres y los alojó en un hogar de acogida. Finalmente los jueces quitaron la patria potestad a los progenitores y el se decidió por la adopción en conjunto .

"Yo quise evitar que los separen y desde hace 7 años viven conmigo en Gualeguay, Entre Ríos", dijo.

Destacó que casi todos los benefactores de la ONG son de Buenos Aires y lamentó el poco aporte de los salteños.

Invitó a todos los interesados a visitar la web de la fundación en www. parapila.org y en Instagram @patapilaok