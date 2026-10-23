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Libertad condicional de uno de los condenados por el crimen del padre Martearena

La decisión judicial fue rechazada por la fiscalía y familia. El condenado estaría regresando la próxima semana al servicio penitenciario de Villa Las Rosas.

Salta Hoy

23 / 10 / 2026

 

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El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio y los familiares de la víctima expresaron su rotunda oposición a la medida otorgada por la Justicia a Santos Marcelo Castillo, argumentando que no se cumplen los requisitos legales ni de readaptación social tras 25 años de prisión.

Cabe recordar que Santos Marcelo Castillo fue uno de los condenado por el crimen del sacerdote ocurrido en octubre del año 2001 en la casa parroquial.

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