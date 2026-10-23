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Caso Thiago: Familia paterna en contra de la domiciliaria a la madre del niño asesinado

Realizaron hoy una manifestación en las puertas de Ciudad Judicial para hacer escuchar su oposición a la decisión de la justicia de otorgar detención domiciliaria a la joven mujer y preventiva para su ex pareja.

Salta Hoy

23 / 10 / 2026

 

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Aunque ambos seguirán siendo investigados por ser sospechosos del crimen de la criatura de 2 años.

Hugo Altamirano, padre del nene asesinado dijo desconocer los argumentos judiciales, pero afirmó  "quiero para ellos la cárcel  porque ambos, porque Thiago llevaba meses sufriendo en esa casa".

 

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