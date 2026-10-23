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Radiografía sentimental y familiar del histórico puente de Vaqueros

Fue construido e ideado por el ingeniero Pedro Cornejo en 1913, bisabuelo del ex juez federal y ex procurador Abel Cornejo, quien visitó esta mañana los estudios de Radio Salta.    

Salta Hoy

23 / 10 / 2026

 

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El traslado de la estructura de hierro de más de 100 años y con un peso estimado en 250 toneladas ocurrido  esta semana marcó un hito histórico en la ingeniería nacional. Además desentrañó los recuerdos de uno de los descendientes de su creador.  "Las piezas se trajeron desde Europa y se ensamblaron aquí" recordó Cornejo en una larga e interesante charla.  

El  puente fue reubicado mediante una labor técnica encabezada por los ingenieros Federico Casas y Francisco Bloser, preservando así este importante patrimonio de la región. La tarea de ambos profesionales recibió un reconocimiento público de parte de Cornejo "hicieron un magnífico trabajo". 


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