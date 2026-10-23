Radiografía sentimental y familiar del histórico puente de Vaqueros

El traslado de la estructura de hierro de más de 100 años y con un peso estimado en 250 toneladas ocurrido esta semana marcó un hito histórico en la ingeniería nacional. Además desentrañó los recuerdos de uno de los descendientes de su creador. "Las piezas se trajeron desde Europa y se ensamblaron aquí" recordó Cornejo en una larga e interesante charla.

El puente fue reubicado mediante una labor técnica encabezada por los ingenieros Federico Casas y Francisco Bloser, preservando así este importante patrimonio de la región. La tarea de ambos profesionales recibió un reconocimiento público de parte de Cornejo "hicieron un magnífico trabajo".



