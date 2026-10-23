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Fuerte escape de gas frente al Colegio Aráoz obligó a evacuar el edificio

Una máquina que realizaba obras pluviales perforó la red subterránea a metros de la avenida Ex Comabtientes de Malvinas. El incidente obligó a desalojar el establecimiento. Naturgy confirmó que el servicio domiciliario no se vio afectado y ya trabajan para contener la fuga. 

Salta Hoy

23 / 10 / 2026

 

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El hecho se produjo en la intersección de las calles La Opinión y Radio Rivadavia, a escasos metros de la avenida Ex Combatientes de Malvinas.

Según confirmaron fuentes oficiales, una retroexcavadora que se encontraba realizando tareas de adecuación de suelo para la construcción de un canal de desagüe pluvial impactó de manera accidental contra un caño de la red de gas natural de 125 milímetros.

Ante la pérdida, se coordinó una respuesta conjunta. Personal de Defensa Civil tomó el control de la evacuación del establecimiento escolar para garantizar una salida rápida y ordenada de los estudiantes y el cuerpo docente, priorizando su resguardo. Simultáneamente, efectivos de la Policía y dotaciones de Bomberos establecieron un amplio perímetro de seguridad para aislar el área de riesgo.

El incidente tuvo un impacto directo en la circulación vehicular de una de las principales arterias de la zona. Las autoridades procedieron al corte total del tránsito en ambos sentidosr, implementando desvíos preventivos que ocasionaron demoras y embotellamientos.

Las autoridades solicitaron a la población evitar la circulación peatonal y vehicular por las inmediaciones del colegio hasta la finalización de los trabajos técnicos, recordando que la línea de emergencias 0800-555-8800 se mantiene operativa las 24 horas frente a cualquier eventualidad.

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