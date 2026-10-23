 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

En el Centro Regional de Hemoterapia solicitan donantes voluntarios de sangre

Las personas en condiciones de donar pueden hacerlo en Bolívar 687. Deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.

Salta Hoy

23 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Centro Regional de Hemoterapia convoca a personas de los grupos “O” y “A” factor RH positivo, que estén en condiciones de donar sangre, para que concurran a su sede de Bolívar 687.

El organismo funciona de lunes a viernes, en el horario de 7 a 17, mientras que los sábados se reciben donaciones en el horario de 7 a 12.

Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

La reserva de productos sanguíneos de esos grupos y factor es crítica, lo que puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.

Pueden donar

·         Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

·         Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

·         Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

·         Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

·         Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

·         Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

·         Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

·         Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

·         Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

·         Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

·         Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO