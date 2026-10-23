Innovadores del Futuro: estudiantes salteños fueron premiados por sus proyectos

La creatividad, la innovación y el compromiso con las necesidades de la comunidad fueron protagonistas de una nueva edición de Innovadores del Futuro, el programa impulsado por la Municipalidad de Salta en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia, que reconoce y acompaña a estudiantes en el desarrollo de proyectos con potencial para convertirse en emprendimientos.

La jornada de presentación y premiación se realizó ayer en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, donde los equipos expusieron sus propuestas ante un jurado que tuvo la difícil tarea de seleccionar los proyectos destacados. En esta tercera edición participaron estudiantes de escuelas técnicas, secundarias públicas y privadas y BSPAS, ampliando la convocatoria respecto de los primeros años.

El primer puesto fue para Auren, de la Escuela de Educación Técnica N° 3101 Joaquín Castellanos. El segundo lugar correspondió a Obras Fácil, de la EET N° 3107 Juana Azurduy de Padilla; el tercero fue para Espejo Vial, de la EET N° 3139 General Martín Miguel de Güemes; mientras que el cuarto puesto quedó para Eco Torque, de la Escuela Agrícola N° 3122 General Martín Miguel de Güemes.

De una idea a un emprendimiento

La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, destacó el crecimiento del programa y la capacidad de los jóvenes para desarrollar soluciones innovadoras. “Año tras año los alumnos se van superando. Nos sorprende la creatividad que tienen y cómo perciben las necesidades de la sociedad, desde la tecnología hasta el acompañamiento de las personas con discapacidad”, expresó

Vilte destacó el acompañamiento de la Municipalidad, a partir de una propuesta del intendente Emiliano Durand, para que los estudiantes que desarrollan productos y proyectos en sus escuelas, puedan dar un paso más y llevarlos al mercado.

En ese sentido, los participantes trabajaron tanto en el desarrollo técnico de sus propuestas como en aspectos vinculados con el cálculo de costos, el diseño de packaging, las redes sociales, la comunicación y la presentación comercial.

“Por eso surge Innovadores del Futuro: para enseñarles a los chicos que, una vez que tienen un producto o una idea, pueden armar un modelo de negocio, pensar cómo venderlo, evaluar la inversión y ponerlo en el mercado”, señaló la coordinadora.

Además, remarcó que muchos de los proyectos presentados tienen posibilidades de convertirse en emprendimientos individuales o grupales, y destacó el acompañamiento de los docentes y del Ministerio de Educación.

Proyectos que buscan resolver problemas cotidianos

Entre las propuestas destacadas estuvo Auren, desarrollado por estudiantes de la EET N° 3101 Joaquín Castellanos, con orientación en artesanía. El proyecto combina el trabajo manual y el diseño de joyería con tecnología de localización, códigos QR y datos de contacto de emergencia.

Hernán, integrante del equipo docente, explicó que la iniciativa apunta a brindar una solución para personas que pueden desorientarse o extraviarse. A través de los códigos QR, se puede acceder a información relevante, como contactos de seguridad y datos sobre alergias o enfermedades, mientras que el sistema de localización permite conocer la ubicación de la persona.

“La idea fue combinar nuestra área, que es la artesanía, el trabajo manual y el diseño, con la tecnología”, explicó. También indicó que el proyecto tiene potencial para avanzar hacia una línea de producción.

Por su parte, estudiantes de la EET N° 3107 Juana Azurduy de Padilla presentaron Obras Fácil, una propuesta vinculada con su especialidad de Maestro Mayor de Obras. Según explicó la profesora Mariana Chocobar, el proyecto consiste en realizar relevamientos para colaborar con las necesidades edilicias de la propia institución y brindar un servicio a la comunidad.

La docente destacó la posibilidad de que los estudiantes incorporaran nuevos recursos para desarrollar y comunicar sus ideas. “Les dio una posibilidad amplia de manejar herramientas con las que no contaban hasta el momento, como inteligencia artificial, visualización, cómo venderse y cómo hablar”, afirmó.

Otra de las propuestas reconocidas fue Espejo Vial, de la EET N° 3139 General Martín Miguel de Güemes. El equipo diseñó un sistema que combina un espejo cóncavo con sensores y luces de advertencia para mejorar la visibilidad en cruces de calles y prevenir accidentes.

La estudiante Amira Blasco explicó que los sensores detectan el paso de vehículos por la calle principal y activan una luz intermitente para advertir a quienes circulan por la vía secundaria. La incorporación de iluminación busca reforzar la seguridad durante la noche, cuando la visibilidad es menor.