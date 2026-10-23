Se realizó una nueva limpieza en el cerro San Bernardo
Los trabajos se realizaron en diversos sectores de la reserva natural de donde se retiraron plásticos, vidrio, telas y objetos que pueden favorecer la iniciación de incendios. En total se recolectaron 150 bolsas equivalentes a 3 toneladas.
Salta Hoy
23 / 10 / 2026
La Municipalidad llevó adelante un operativo de limpieza y recolección de residuos en el cerro San Bernardo, con el objetivo de preservar el entorno natural y prevenir situaciones que puedan afectar la salud de los vecinos y el ambiente.
Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “es fundamental mantener limpia esta reserva natural no sólo por cuestiones de higiene y seguridad, sino también para prevenir incendios ya que los residuos pueden servir de combustible y propagar las llamas”.
“En total logramos recolectar 150 bolsas de consorcio, equivalentes a 3 toneladas”, detalló el funcionario, quien agregó que “instamos a la gente que pasea por el cerro San Bernardo que utilice los cestos de residuos y no los arroje en cualquier lugar”.
Los trabajos apuntaron a retirar residuos acumulados y evitar la formación de focos infecciosos, la generación de malos olores y posibles incendios, especialmente en sectores donde la presencia de basura puede incrementar los riesgos ambientales.
Estas acciones forman parte de las tareas de mantenimiento y cuidado de los espacios naturales de la ciudad, fundamentales para conservar la limpieza, proteger la biodiversidad y mantener en buenas condiciones uno de los principales atractivos turísticos de Salta.
Desde el municipio se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana, evitando arrojar residuos y contribuyendo al cuidado responsable de los espacios públicos y naturales.
Participaron: Guardaparques, Patrulla Ambiental, Policía Rural y Ambiental, Ejército Argentino y el Ministerio de Salud de Nación mediante el área de Control de Vectores.