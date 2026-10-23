Cirugía Plástica del San Bernardo realizó 169 intervenciones en 2026

El Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital San Bernardo registró un total de 912 consultas y 169 cirugías reconstructivas en lo que va del año 2026. Desde su creación en 1975, el área funciona como la única unidad especializada para la atención de pacientes grandes quemados en la región del Noroeste Argentino (NOA), consolidándose como centro de referencia regional y nacional.

La unidad dispone de sectores diferenciados según la complejidad de las lesiones: áreas de internación para cuadros de menor extensión y una sección de alta complejidad para pacientes críticos con compromiso de la vía aérea o afección en zonas especiales. Asimismo, cuenta con habitaciones aisladas, un quirófano independiente y exclusivo, y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en cirugía plástica y reconstructiva junto a personal de enfermería capacitado.

Las quemaduras constituyen uno de los traumatismos más graves que puede sufrir una persona y, en los casos de mayor severidad, requieren atención médica especializada, infraestructura adecuada y un equipo interdisciplinario capacitado.

Jornada de prevención y concientización

En el marco del Día Latinoamericano de Prevención de las Quemaduras, la institución realizará una jornada informativa destinada a la comunidad el lunes 26 de octubre, de 8 a 12, en el ingreso principal del hospital.

La actividad estará a cargo del área de Enfermería del Servicio, con la participación de estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Durante el encuentro se difundirán medidas preventivas, pautas de primeros auxilios y recomendaciones sobre el accionar inicial ante este tipo de incidentes.

El Hospital San Bernardo recuerda que muchas quemaduras pueden evitarse mediante medidas sencillas de prevención, especialmente en el hogar, donde los líquidos calientes, el fuego, los artefactos de calefacción y la electricidad representan riesgos frecuentes.

Ante una quemadura, es importante alejar a la persona de la fuente de calor, enfriar la zona afectada con agua corriente fresca y solicitar asistencia médica según la gravedad de la lesión. No se deben aplicar hielo, cremas, aceites ni remedios caseros, ni retirar prendas adheridas a la piel.

Infraestructura y proyecto de ampliación

Como parte del proyecto de Ampliación y Refuncionalización del Hospital San Bernardo, el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados será reubicado dentro del nuevo Bloque Crítico.

Las futuras instalaciones contarán con dos quirófanos exclusivos y diez camas de internación específicamente adaptadas para la atención de pacientes quemados, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y la capacidad asistencial de casos de alta complejidad.