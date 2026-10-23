León XIV no viajará a Asís por indicación médica

El papa León XIV no estará presente en el encuentro interreligioso por la paz que se realizará el martes 27 de octubre en Asís, Italia. La decisión responde a la recomendación de sus médicos, que aconsejaron evitar el traslado en helicóptero a pocos días de la cirugía a la que fue sometido el pasado 13 de octubre para extirparle un adenocarcinoma pulmonar.

Así lo comunicó la Santa Sede en un texto firmado por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes atienden al Pontífice. Según explicaron, “por precaución” y dado el breve tiempo desde la intervención, consideraron oportuno desaconsejar el viaje previsto.

Buena evolución tras la operación

El parte médico detalla que el Santo Padre se realizó una radiografía de tórax de control, tal como estaba programado, y que el estudio confirmó la “excelente evolución del postoperatorio”.

De manera paralela, el Vaticano difundió un segundo comunicado en el que señaló que, para favorecer la recuperación tras la cirugía torácica y siguiendo el consejo médico, el Papa no podrá viajar a Asís en la fecha indicada.

Un mensaje de cercanía

Aunque no asistirá, León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, a los jefes y representantes de las confesiones cristianas y de las distintas religiones, y al resto de los participantes.

La Santa Sede subrayó que el Pontífice sigue convencido de que el llamado “espíritu de Asís”, junto con el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz, son recursos valiosos en tiempos marcados por los conflictos.

Un aniversario histórico

El encuentro, titulado “Paz desarmada y desarmante”, conmemora los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada en 1986 por San Juan Pablo II en Asís. Aquella cita es considerada un hito en la promoción del diálogo entre religiones y de los esfuerzos por la paz mundial.

Diagnóstico confirmado y sin tratamiento adicional

El miércoles, el Vaticano había dado a conocer los resultados de los análisis histológicos y de biología molecular del tejido extirpado. Los estudios confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado, no agresivo, y que fue eliminado por completo durante la operación.

Según informaron los médicos, una evaluación oncológica posterior concluyó que no se requiere ningún tratamiento adicional.

