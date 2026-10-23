Torneo Cebollitas y Copa Güemes: la Provincia proveerá indumentaria a equipos del interior

Las competencias de fútbol Cebollitas y Copa Güemes avanzan en todo el territorio salteño como espacios de formación, contención y recreación para niños y jóvenes. En esta nueva etapa de acompañamiento a los clubes locales, el subsecretario Víctor Cuéllar y el equipo de la Secretaría de Deportes desembarcarán con camisetas en el Valle de Lerma, así como en Hipólito Yrigoyen, Orán, Rivadavia Banda Norte, Tolar Grande, La Poma, Cachi, Seclantás, Molinos y San Antonio de los Cobres.

El cronograma oficial también contempla paradas operativas en Rosario de la Frontera, San José de Metán, El Tala, El Jardín, General Pizarro, El Potrero, Iruya, Nazareno, y Santa Victoria, dando continuidad a las acciones concretadas en La Viña y Tartagal.

Mediante este trabajo articulado con los intendentes, la Provincia asegura que cada delegación cuente con el equipamiento necesario para disfrutar los torneos.