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El lunes inicia la venta de entradas para la semifinal de la Copa Argentina en Salta

El encuentro será entre Atlético Tucumán y Platense, el miércoles 28 de octubre, a las 21.15, en el estadio Padre Martearena.

Deportes

23 / 10 / 2026

 

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La Agencia Provincial Salta Deportes informa sobre la venta de entradas para el partido entre Atlético Tucumán Vs Platense, correspondiente a una de las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro se jugará en el estadio mundialista Padre Martearena, el miércoles 28 de octubre a las 21.15 horas.

La titular del organismo, Claudia Vásquez, hizo hincapié en la importancia del evento: “Es muy importante que nos hayan elegido nuevamente como sede la Copa Argentina, sobre todo por una instancia decisiva donde se conocerá a unos de los finalistas del certamen más federal del fútbol argentino”.

La funcionaria agregó que será una jornada deportiva de “alto impacto turístico, deportivo y cultural en nuestra tierra, donde el estadio mundialista Martearena será el epicentro del fútbol argentino. Salta continúa posicionándose como eje principal de los grandes eventos”.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

* Menores (hasta 11 años): $65.000 mil pesos.

* POPULARES: $80.000 mil pesos.

* PLATEAS PREFERENCIALES (Este): $100.000 mil pesos.

* PLATEAS TECHADA (Oeste): $120.000 mil pesos.

Por su parte, las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Venta de entradas para la parcialidad de Atlético Tucumán:

- Lunes 26 y martes 27 de octubre, de 11 a 18 hs, en boleterías del estadio José Fierro (25 de Mayo 1351, Tucumán).

Venta de entradas para la parcialidad de Platense:

- Lunes 26 de octubre, de 12 a 20 hs, en boleterías del estadio Ciudad de Vicente López (Zufriategui 2021, Vicente López).

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