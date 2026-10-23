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La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa $Libra

El tribunal descartó los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. La resolución también alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis y otras personas investigadas.

Argentina

23 / 10 / 2026

 

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El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 decidió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la denominada causa $Libra, que investiga una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token.

Respecto a los motivos, el tribunal en consonancia con la fiscalía descartó tres delitos: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En cuanto al delito de estafa, concluyó que no existió un engaño importante en el ámbito penal. Señaló que el token $Libra operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin que se garantizaran rentabilidades ni se demostrara una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados, sumado a que la caída de su cotización por sí sola no configura el delito de estafa.

Sobre el abuso de autoridad y negociaciones incompatibles en lo que refiere a Milei, se determinó que la difusión del proyecto a través de su cuenta personal de la red social X no constituyó un acto institucional, administrativo ni el uso de recursos públicos. 

La Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública y no se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que relacionen la función pública con la iniciativa privada.

Karina, sin pruebas en contra

Acerca del tráfico de Influencias, en cuanto a la Secretaria General de la Presidencia,  Karina Milei, las pruebas y peritajes sobre dispositivos electrónicos (DATIP) no lograron confirmar la existencia de pagos de dinero o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, como Hayden Davis o Julian Peh.

Además, las referencias en notas digitales sin firmar o menciones periodísticas no constituyeron una prueba objetiva de un intercambio ilícito

La decisión del tribunal incluye también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis. Además, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

De acuerdo a la resolución, el magistrado a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó que, una vez firme la decisión, se comunique y archive la causa.

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