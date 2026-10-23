Alumnos salteños se consagraron en certamen nacional de cartografía
La Escuela de Comercio N° 5009 "Ntra. Sra. del Rosario" se destacó como la más premiada en el IV Concurso Nacional de Cartografía organizado por la Escuela Universitaria de Ciencias del Mar, bajo el lema “Del aula al mapa: Una mirada a los espacios marítimos argentinos”.
Salta Hoy
23 / 10 / 2026
Los estudiantes salteños se destacaron entre más de 500 participantes de todo el país, obteniendo el segundo, tercer puesto, y primera mención mención de honor en esta competencia federal, participando de la ceremonia de premiación a través de videollamada.
El delegado de Casa de Salta, Juan Carlos Villamayor, representó a los alumnos en la ceremonia de premiación realizada en Buenos Aires y manifestó el orgullo que significa para la provincia el esfuerzo y el nivel demostrado por los alumnos y los docentes de una Escuela Salteña, al tiempo que destacó el significado de que una provincia sin litoral marítimo directo haya participado con tanto entusiasmo y excelencia.
Durante el acto, la secretaria de Extensión y Universitaria, Flavia Di Biase, remarcó que el norte del certamen es despertar la fascinación por la cartografía y motivar a los jóvenes a sumergirse profundamente en esta disciplina. Por su parte, el director de la Escuela de Ciencias del Mar, Capitán de Fragata Don Leopoldo Acuña, señaló que el concurso busca acercar a la juventud a la oferta académica de la Licenciatura en Cartografía, una carrera universitaria reconocida internacionalmente con la categoría “A” por sus estándares de excelencia, sello con el que solo cuentan Argentina y China.
En esta cuarta edición compitieron 576 trabajos provenientes de instituciones públicas y privadas de todo el país.
Los reconocimientos de la delegación salteña correspondieron a Luna Maricel Santillán Sánchez, distinguida con el 2° Premio; Gastón Alexander Núñez Silva, ganador del 3° Premio; y Lucía Delfina Gómez Romano, merecedora de la 1° Mención de Honor. Este histórico logro demuestra el esfuerzo y el talento de los alumnos y la vocación y calidad de los docentes salteños.