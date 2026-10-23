Alumnos salteños se consagraron en certamen nacional de cartografía

Los estudiantes salteños se destacaron entre más de 500 participantes de todo el país, obteniendo el segundo, tercer puesto, y primera mención mención de honor en esta competencia federal, participando de la ceremonia de premiación a través de videollamada.

El delegado de Casa de Salta, Juan Carlos Villamayor, representó a los alumnos en la ceremonia de premiación realizada en Buenos Aires y manifestó el orgullo que significa para la provincia el esfuerzo y el nivel demostrado por los alumnos y los docentes de una Escuela Salteña, al tiempo que destacó el significado de que una provincia sin litoral marítimo directo haya participado con tanto entusiasmo y excelencia.

Durante el acto, la secretaria de Extensión y Universitaria, Flavia Di Biase, remarcó que el norte del certamen es despertar la fascinación por la cartografía y motivar a los jóvenes a sumergirse profundamente en esta disciplina. Por su parte, el director de la Escuela de Ciencias del Mar, Capitán de Fragata Don Leopoldo Acuña, señaló que el concurso busca acercar a la juventud a la oferta académica de la Licenciatura en Cartografía, una carrera universitaria reconocida internacionalmente con la categoría “A” por sus estándares de excelencia, sello con el que solo cuentan Argentina y China.

En esta cuarta edición compitieron 576 trabajos provenientes de instituciones públicas y privadas de todo el país.

Los reconocimientos de la delegación salteña correspondieron a Luna Maricel Santillán Sánchez, distinguida con el 2° Premio; Gastón Alexander Núñez Silva, ganador del 3° Premio; y Lucía Delfina Gómez Romano, merecedora de la 1° Mención de Honor. Este histórico logro demuestra el esfuerzo y el talento de los alumnos y la vocación y calidad de los docentes salteños.