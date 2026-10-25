Una mujer murió tras descompensarse dentro de un colectivo de SAETA

Una mujer mayor de edad murió tras sufrir una descompensación mientras viajaba en un colectivo de SAETA de la línea 7E de Pinares, en la ciudad de Salta. El episodio ocurrió durante la noche del sábado y motivó la intervención policial y de personal especializado.

Según informaron fuentes policiales a El Tribuno, el alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 a las 21.22. El hecho se registró sobre avenida Líbano, frente al centro de salud de Morosini, donde trabajaron efectivos policiales y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Los peritos realizaron las tareas correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la identidad de la mujer ni brindaron detalles sobre lo ocurrido dentro de la unidad de transporte público.

La familia busca a los pasajeros que presenciaron el episodio

Tras lo sucedido, los familiares de la víctima difundieron un pedido de colaboración para localizar a las personas que viajaban en el colectivo al momento de la descompensación.

El objetivo es reunir testimonios que permitan reconstruir los momentos previos al fallecimiento y conocer con mayor precisión cómo se desarrolló la situación dentro de la unidad.