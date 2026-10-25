Metán: una joven de 28 años murió por asfixia mecánica por ahorcamiento

La muerte de Roxana Guiravica, de 28 años, es investigada en Metán luego de que la joven fuera encontrada sin vida en una zona de monte cercana al relleno sanitario, al norte de la ciudad. Según su certificado de defunción, la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcamiento, aunque sus familiares sostienen que no se trató de un suicidio.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia realizada en la ciudad de Salta, los restos de la joven son velados en la sala municipal del cementerio San José, en Metán.

Los familiares expresaron sus dudas sobre las circunstancias del fallecimiento. Entre otros motivos, señalaron que el cuerpo fue encontrado en el suelo y que, por su estado de descomposición, llevaba varios días sin vida.

Cómo fue el hallazgo

El cuerpo fue encontrado durante la mañana por personal de Caballería de Metán, que realizaba rastrillajes en inmediaciones del relleno sanitario en busca de un hombre que se había fugado de la Comisaría de El Galpón el jueves anterior.

El prófugo fue identificado por la Policía como Lucas Damián Morales, de 30 años, residente en Metán y detenido por una causa de robo calificado por el uso de armas y amenazas.

Durante el operativo, los efectivos encontraron el cuerpo de la joven. Debido a su estado de descomposición, sus familiares lograron reconocerla por la ropa y otras características.

La situación generó momentos de tensión en el lugar, donde familiares y amigos aguardaron bajo la lluvia y reclamaron que el cuerpo fuera retirado de inmediato. Ante el clima de tensión, la Policía solicitó refuerzos de Infantería.

La autopsia y la investigación judicial

La investigación quedó a cargo del fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, quien estuvo presente en el lugar del hallazgo y ordenó la realización de una autopsia.

El procedimiento debió llevarse a cabo en la ciudad de Salta debido a que Metán no cuenta con un médico legal de la Policía desde hace varios años y el profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se encontraba de licencia.

Por ese motivo, fue necesario convocar a un médico de la capital provincial. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizó el examen correspondiente.

Aunque el certificado de defunción señala como causa de muerte la asfixia mecánica por ahorcamiento, se aguarda el informe completo de la autopsia para conocer los resultados de los estudios y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Fuente: El Tribuno