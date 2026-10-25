Rosario de Lerma: manejaba con 4 gramos de alcohol en sangre y chocó contra un poste

Un conductor fue detenido durante la madrugada de este domingo en Rosario de Lerma luego de protagonizar un peligroso episodio al volante. El hombre manejaba una Toyota Hilux roja con 4 gramos de alcohol por litro de sangre, chocó contra un poste de alumbrado público y estuvo a punto de colisionar con otros vehículos.

El procedimiento se realizó a las 3.42 sobre calle Cecilio Rodríguez, donde efectivos de la Policía de Salta y personal de Tránsito municipal interceptaron al conductor, identificado como Matías Cruz Orellana.

Según la información del operativo, cuando los agentes intentaron detenerlo, el hombre habría intentado escapar dando marcha atrás. Durante la maniobra impactó contra un poste de luz, que resultó dañado, y estuvo cerca de embestir a un móvil de Infantería y a otro automóvil.

Al solicitarle la documentación, los efectivos constataron que no tenía licencia de conducir ni los papeles del vehículo. Además, se estableció que estaba inhabilitado para manejar por antecedentes vinculados con infracciones de tránsito, entre ellas la fuga de un control y la conducción sin documentación.

Amenazó a los policías y se resistió al control

El procedimiento se volvió más tenso cuando el conductor se negó a firmar el acta de infracción y comenzó a amenazar a los efectivos que intervenían.

Durante el episodio, también orinó en la vía pública y, ante su resistencia, los agentes debieron colocarle esposas para controlar la situación.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital y luego a la comisaría, mientras que la Toyota Hilux quedó retenida.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 4 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración extremadamente elevada que afecta gravemente la coordinación, los reflejos, el juicio y la capacidad de reacción al volante.

Intervienen la Fiscalía Penal y el Tribunal de Faltas

Las actuaciones continuarán por dos vías. Por un lado, tomará intervención la Fiscalía Penal debido a la denuncia presentada. Por otro, el Tribunal de Faltas municipal deberá analizar las infracciones de tránsito detectadas durante el procedimiento.

El episodio generó una situación de alto riesgo en una calle de Rosario de Lerma durante la madrugada. Aunque el impacto fue contra un poste de alumbrado público, el conductor estuvo cerca de protagonizar un siniestro con otros vehículos.

Desde el Municipio señalaron que los controles de tránsito continuarán con el objetivo de prevenir hechos de estas características y reducir los riesgos para automovilistas, motociclistas y peatones.