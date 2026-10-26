Comenzó el montaje del tercer tramo del puente Bailey que une Los Toldos con La Mamora

La nueva estructura sumará 42 metros y busca mejorar la conectividad ante las crecidas del río Bermejo.

En el lugar se construyó el tramo metálico y avanzan las tareas de soldadura y preparación del acceso.

El puente podrá soportar camiones de hasta 30 toneladas y se prevé habilitarlo entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Además, está previsto instalar un cuarto tramo para reforzar la transitabilidad ante el fenómeno climático de El Niño.