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Comenzó el montaje del tercer tramo del puente Bailey que une Los Toldos con La Mamora

Los trabajos, a cargo de Vialidad provincial en el departamento Rivadavia, se realizan con fondos propios pese a tratarse de un puente internacional que une Argentina con Bolivia.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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La nueva estructura sumará 42 metros y busca mejorar la conectividad ante las crecidas del río Bermejo. 

En el lugar se construyó el tramo metálico y avanzan las tareas de soldadura y preparación del acceso. 

El puente podrá soportar camiones de hasta 30 toneladas y se prevé habilitarlo entre fines de noviembre y principios de diciembre. 

Además, está previsto instalar un cuarto tramo para reforzar la transitabilidad ante el fenómeno climático de El Niño.

 

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