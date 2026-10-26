Comenzó el montaje del tercer tramo del puente Bailey que une Los Toldos con La Mamora
Los trabajos, a cargo de Vialidad provincial en el departamento Rivadavia, se realizan con fondos propios pese a tratarse de un puente internacional que une Argentina con Bolivia.
Salta Hoy
26 / 10 / 2026
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La nueva estructura sumará 42 metros y busca mejorar la conectividad ante las crecidas del río Bermejo.
En el lugar se construyó el tramo metálico y avanzan las tareas de soldadura y preparación del acceso.
El puente podrá soportar camiones de hasta 30 toneladas y se prevé habilitarlo entre fines de noviembre y principios de diciembre.
Además, está previsto instalar un cuarto tramo para reforzar la transitabilidad ante el fenómeno climático de El Niño.