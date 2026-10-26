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Los desafíos económicos que Lula debará resolver

El flamante mandatario deberá contener la deuda, moderar la inflación y negociar con la oposición 

Mundo

26 / 10 / 2026

 

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El crecimiento de la deuda, el crédito caro y las trabas políticas amenazan con condicionar sus decisiones y la continuidad de los programas sociales.

El endeudamiento de Brasil aumentó más de 10 puntos durante la actual gestión de Lula y superó el 82% del Producto Interno Bruto (PIB).

El incremento elevó los costos de financiamiento y responde, en buena medida, al crecimiento sostenido de los gastos obligatorios, que dejan menos del 8% del presupuesto federal disponible para partidas que pueden ajustarse.

Su equipo prometió sostener las reglas presupuestarias actuales, que limitan el crecimiento del gasto y fijan objetivos de resultado primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses.

Será un mandato muy complejo dado que que  el costo del financiamiento también golpea a las familias brasileras. Según la agencia Serasa, casi 84 millones de brasileños y 9,3 millones de compañías tienen pagos atrasados, una cifra récord atribuida al impacto de las elevadas tasas de interés.

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