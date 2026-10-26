Un joven formoseño murió tras derrapar con su motocicleta en el norte de Salta

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El motociclista de 23 años circulaba sin el casco protector reglamentario al momento del accidente.

Los primeros datos señalan que habría derrapado sin la intervención de otro vehículo, mientras la policía investiga si sufrió un problema de salud antes de perder el control.

Sufrió graves heridas que le causaron la muerte tras ser trasladado al hospital local.

Con este deceso, las estadísticas indican que 14 personas fallecieron en accidentes de tránsito en la provincia de Salta, mientras suman 109 desde que comenzó el año.