Lula da Silva será presidente de Brasil por cuarta vez

"Mi victoria es una derrota de la mentira y el negacionismo", afirmó anoche Lula da Silva en un acto realizado en el hotel de la ciudad de San Pablo, en el que estuvo acompañada por su esposa Janja da Silva, el vicepresidente reelecto Geraldo Alckmin y otros aliados.

"Voy a hacer el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país", declaró, entre aplausos y vítores de los congregados.

El líder progresista acusó a Flávio Bolsonaro de mentir con "desfachatez" y de no tener "una célula de humanismo". "Parece todo falso", afirmó sobre su adversario.