Recién el viernes hará un poco de calor 

El pronóstico meteorológico anticipa una semana marcada por la humedad y las precipitaciones en Salta y la región.

Sierra indicó que para este lunes y martes se mantiene la circulación de aire del sur con lluvias de origen atlántico.

A partir del miércoles 28 ingresará una masa de aire amazónico que reactivará las precipitaciones en la zona.

Para el jueves 29 se prevé una nevada en el sector cordillerano de la provincia.

Hacia el fin de semana, el viento del norte provocará un ascenso térmico con cielos más despejados el sábado.

El domingo 1 de noviembre volverán los vientos del sur, generando un leve descenso de la temperatura, detalló el especialista.