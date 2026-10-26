Buscan al hombre armado que intimidó a una familia en una estación de servicio

El hombre se presentó primero como gendarme y después como policía, y protagonizó una fuerte discusión con una familia por el uso del inflador de neumáticos.

Según las denuncias radicadas, el sujeto increpó de manera prepotente a estas personas y también al personal del surtidor.

Ante la gresca, extrajo un arma de fuego desde el interior de una camioneta para amenazar a los presentes antes de darse a la fuga.

Tras la alerta intervinieron efectivos de la Comisaría 14 de Castañares.

Desde la Policía de Salta confirmaron a través del Centro de Coordinación Operativa que se dispuso un plan cerrojo y rastrillaje en la zona para dar con su paradero.

Según el director de Prensa de la Policía, Cristian Aguilera, el sospechoso ya fue identificado y no pertenece a la Policía ni a Gendarmería.



