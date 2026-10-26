Buscan al hombre armado que intimidó a una familia en una estación de servicio
Un grave hecho de inseguridad ocurrió este domingo al mediodía en la estación de servicio ubicada sobre avenida Bolivia, en el barrio Pereyra Rozas.
Salta Hoy
26 / 10 / 2026
El hombre se presentó primero como gendarme y después como policía, y protagonizó una fuerte discusión con una familia por el uso del inflador de neumáticos.
Según las denuncias radicadas, el sujeto increpó de manera prepotente a estas personas y también al personal del surtidor.
Ante la gresca, extrajo un arma de fuego desde el interior de una camioneta para amenazar a los presentes antes de darse a la fuga.
Tras la alerta intervinieron efectivos de la Comisaría 14 de Castañares.
Desde la Policía de Salta confirmaron a través del Centro de Coordinación Operativa que se dispuso un plan cerrojo y rastrillaje en la zona para dar con su paradero.
Según el director de Prensa de la Policía, Cristian Aguilera, el sospechoso ya fue identificado y no pertenece a la Policía ni a Gendarmería.