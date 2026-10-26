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Rosario de Lerma: Un exconcejal fue detenido por manejar con 4 gr de alcohol en sangre

Había chocado la camioneta Toyota Hilux que conducía contra un poste de luz en la calle Cecilio Rodríguez.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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El conductor identificado como Jorge Matías Cruz Orellana, protagonizó múltiples maniobras peligrosas y terminó colisionando contra un poste tras circular en zigzag por la vía pública.

Al ser interceptado por personal policial y de tránsito, el test de alcoholemia arrojó un impresionante y preocupante resultado de 4 gramos de alcohol en sangre.

Tras la intervención, el vehículo fue secuestrado y el conductor, quien ya contaba con antecedentes por hechos similares, quedó formalmente esposado y demorado.

Desde diversos sectores políticos advierten que este grave incidente generará inmediatas repercusiones institucionales debido al cargo que ostentaba el infractor.

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