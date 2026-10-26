Rosario de Lerma: Un exconcejal fue detenido por manejar con 4 gr de alcohol en sangre
Había chocado la camioneta Toyota Hilux que conducía contra un poste de luz en la calle Cecilio Rodríguez.
Salta Hoy
26 / 10 / 2026
El conductor identificado como Jorge Matías Cruz Orellana, protagonizó múltiples maniobras peligrosas y terminó colisionando contra un poste tras circular en zigzag por la vía pública.
Al ser interceptado por personal policial y de tránsito, el test de alcoholemia arrojó un impresionante y preocupante resultado de 4 gramos de alcohol en sangre.
Tras la intervención, el vehículo fue secuestrado y el conductor, quien ya contaba con antecedentes por hechos similares, quedó formalmente esposado y demorado.
Desde diversos sectores políticos advierten que este grave incidente generará inmediatas repercusiones institucionales debido al cargo que ostentaba el infractor.