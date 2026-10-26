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Sigue la búsqueda de la mujer de Joaquín V. González

Isabel Galván, de 40 años, se ausentó de su domicilio el pasado 22 de octubre por la mañana. Sus familiares radicaron la denuncia.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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Efectivos de distintas unidades especiales y áreas administrativas del Distrito de Prevención 5 trabajan bajo las directivas de la Fiscalía Penal 1.

Es de contextura robusta, tez morena y mide aproximadamente 1,60 metros de altura. Al momento de ausentarse, vestía un pantalón azul, una remera bordó y calzado marrón.

 

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