Operativo por el partido de Central Norte: 4 detenidos y dos armas de fuego secuestradas

La primera intervención tuvo lugar en la fase previa del operativo en la zona externa del estadio, donde el personal policial detectó a dos personas que intentaban agredirse.

Ante la situación, los efectivos intervinieron e iniciaron una persecución que permitió demorar a uno de los involucrados, cuando intentaba despojarse de un arma de fuego. Dos hombres fueron demorados.

En tanto, en la intersección de las calles San Juan y Esteco en el macrocentro de la ciudad, se registró otro desorden que requirió la intervención de personal de Comisaria 17 Lola Mora. Como resultado, dos personas fueron detenidas y se secuestró otra arma de fuego y una motocicleta.

Así lo comentó el comisario Cristian Aguilera, responsable del área de Prensa de la Policía.

El efectivo indicó que ambas pistolas estaban cargadas y que ahora serán sometidas a pericias.