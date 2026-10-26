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Operativo por el partido de Central Norte: 4 detenidos y dos armas de fuego secuestradas

Los procedimientos se realizaron durante la tarde de ayer en inmediaciones del estadio Padre Ernesto Martearena y en el macrocentro de Capital. Fue en el marco del encuentro entre Central Norte y Acassuso.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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La primera intervención tuvo lugar en la fase previa del operativo en la zona externa del estadio, donde el personal policial detectó a dos personas que intentaban agredirse.

Ante la situación, los efectivos intervinieron e iniciaron una persecución que permitió demorar a uno de los involucrados, cuando intentaba despojarse de un arma de fuego. Dos hombres fueron demorados.

En tanto, en la intersección de las calles San Juan y Esteco en el macrocentro de la ciudad, se registró otro desorden que requirió la intervención de personal de Comisaria 17 Lola Mora. Como resultado, dos personas fueron detenidas y se secuestró otra arma de fuego y una motocicleta.

Así lo comentó el comisario Cristian Aguilera, responsable del área de Prensa de la Policía. 

El efectivo indicó que ambas pistolas estaban cargadas y que ahora serán sometidas a pericias.

 

 

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