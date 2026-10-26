Black Week mayorista: se hará del 16 al 23 de noviembre con descuentos de hasta el 25%

La iniciativa ofrecerá rebajas de entre el 15% y el 25% en una amplia variedad de categorías, con el objetivo de facilitar las compras anticipadas de fin de año y optimizar los inventarios del sector.

Durante el anuncio, el vicepresidente de la entidad, Armando Farina, señaló por Radio Salta que el evento busca acompañar el poder adquisitivo de los consumidores frente a un escenario económico complejo.

"Será lo ideal para anticipar las compras navideñas", expresó.

Indicó que se apuntará a los rubros, donde la caída de las ventas fue marcada como el de cosmetología, limpieza y gaseosas.