Encuentro provincial de jefes comunales
El intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, analizó por Radio Salta, los resultados de la tercera reunión del gabinete provincial con mandatarios comunales, detallando los avances de gestión, el impacto del fenómeno del Niño y las actividades turísticas y gastronómicas de la región.
Salta Hoy
26 / 10 / 2026
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Durante la entrevista, Carrasco destacó la importancia de coordinar de manera paulatina las obras prioritarias junto a los ministerios provinciales y legisladores. Asimismo, se refirió al reciente temporal del fenómeno del Niño que azotó a la localidad con vientos, piedra y lluvias intensas durante un día, situación que motivó respuestas inmediatas.