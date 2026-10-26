“No hay plata para aumentos que piden los anestesistas”

El conflicto llevó a los profesionales a un paro y suspensión de cirugías programadas en hospitales públicos de la capital y el interior provincial debido a un reclamo por una demora de cinco meses en el cobro de honorarios y falta de actualización de aranceles.

“Nosotros reconocemos nuestro error y pagamos, ahora no tenemos dinero para aumentos”, dijo.

Por otro lado expresó que la medida de fuerza causó mucho daño al sistema público.