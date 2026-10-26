“No hay plata para aumentos que piden los anestesistas”
Lo dijo el ministro de Salud, Federico Mangione.
Salta Hoy
26 / 10 / 2026
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El conflicto llevó a los profesionales a un paro y suspensión de cirugías programadas en hospitales públicos de la capital y el interior provincial debido a un reclamo por una demora de cinco meses en el cobro de honorarios y falta de actualización de aranceles.
“Nosotros reconocemos nuestro error y pagamos, ahora no tenemos dinero para aumentos”, dijo.
Por otro lado expresó que la medida de fuerza causó mucho daño al sistema público.