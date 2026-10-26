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Bodegas salteñas brillaron en Buenos Aires con una propuesta gastronómica conjunta

Cuatro bodegas emblemáticas de los Valles Calchaquíes se presentaron en el reconocido restaurante Oviedo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para difundir sus etiquetas y potenciar el consumo del vino torrontés, insignia de la región.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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Lucía Romero, directora de Bodega El Porvenir, destacó que la iniciativa tuvo como objetivo principal revalorizar el Torrontés de altura, demostrando su versatilidad y los diferentes estilos que ofrece.

 

 

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