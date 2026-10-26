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Siniestralidad vial en Salta: 14 muertes en octubre y fuerte impacto en motociclistas

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, detalló por Radio Salta las estadísticas trágicas del año, señalando que el 57% de los fallecidos involucra a motocicletas y advirtió sobre el incremento de conductas imprudentes y alcoholemias al volante.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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"En lo que va de octubre se contabilizan 14 víctimas fatales por siniestros viales, alcanzando un total de 109 fallecidos en lo que va del año, una cifra inferior a los 130 muertos registrados en el mismo periodo del año anterior", recordó.

Del total de muertes acumuladas, el 57% (62 personas) involucra a motovehículos.

El funcionario destacó que la franja etaria más afectada se ubica entre los 25 y 35 años, incidiendo factores como la falta de uso correcto del casco, la falta de verificación periódica de los vehículos y la intensa circulación en zonas urbanas e interurbanas.

Asimismo, alertó sobre la pérdida de códigos de convivencia en la vía pública, el desprecio por la vida ajena y propia, y la persistencia de conductores circundando con altas graduaciones alcohólicas en sangre a pesar de regir la ley de tolerancia cero en la provincia desde 2014.

Ante este escenario, Fleming indicó que se intensificaron los operativos y controles en conjunto con los municipios, habiendo entregado más de 5.500 cascos en 57 comunas y promoviendo clínicas de conducción segura y concientización vial.

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