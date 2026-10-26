Siniestralidad vial en Salta: 14 muertes en octubre y fuerte impacto en motociclistas

"En lo que va de octubre se contabilizan 14 víctimas fatales por siniestros viales, alcanzando un total de 109 fallecidos en lo que va del año, una cifra inferior a los 130 muertos registrados en el mismo periodo del año anterior", recordó.

Del total de muertes acumuladas, el 57% (62 personas) involucra a motovehículos.

El funcionario destacó que la franja etaria más afectada se ubica entre los 25 y 35 años, incidiendo factores como la falta de uso correcto del casco, la falta de verificación periódica de los vehículos y la intensa circulación en zonas urbanas e interurbanas.

Asimismo, alertó sobre la pérdida de códigos de convivencia en la vía pública, el desprecio por la vida ajena y propia, y la persistencia de conductores circundando con altas graduaciones alcohólicas en sangre a pesar de regir la ley de tolerancia cero en la provincia desde 2014.

Ante este escenario, Fleming indicó que se intensificaron los operativos y controles en conjunto con los municipios, habiendo entregado más de 5.500 cascos en 57 comunas y promoviendo clínicas de conducción segura y concientización vial.